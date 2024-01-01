Спортсменка подчеркнула, что прошлый год был сложным. Однако она убеждена, что 2023-1 точно сделал сильнее каждого украинца.
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Трогательное поздравление Харлан
"Этот год был тяжелым. Для всех нас. Еще один год войны. Это останется в нашей памяти, навсегда... Справляться с трудностями, бороться до последнего, верить, быть сильными, быть объединенными, быть верными, терять, жить с утратой, находить позитив, радоваться, бояться, но не останавливаться. Вся наша жизнь, которая у нас есть сейчас. 2023 год точно сделал нас сильнее. С надеждой и верой шагаем в следующий год", – написала Ольга.
Также Харлан поблагодарила наших защитников за возможность встречать Новый год.
"Я хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины за то, что именно сейчас мы можем встречать новый год, для кого-то дома, для кого-то с надеждой на возвращение в родной дом. Каждому, кто защищает и отдал свою жизнь ради нашей защиты. Каждому, кто делает все чтобы наша страна была мирной и свободной, чтобы враг был обезврежен. Вечное уважение и вечная память…", – добавила она.
Выступления Харлана в новом сезоне
- В нынешнем сезоне Харлан выиграла "сателлит", после чего получила "серебро" сначала на этапе Кубка мира, а затем – на Гран-при.
- За три турнира украинка провела 23 личных поединка – 21 выиграла, 2 проиграла. Также Ольга помогла дойти до полуфинала и завоевать четвертое место в команде на этапе Кубка мира в Алжире, что дало сборной важные квалификационные очки в отборе на Олимпиаду-2024.