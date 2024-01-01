Вчера, 31 декабря, Усик опубликовал в своем инстаграмме поздравления к Новому году. Он по рингу пожелал украинцам единства.
Смотрите также Делайте из этого выводы, – в тренерском штабе Фьюри рассказали о подготовке к бою с Усиком
Пожелания Усика к Новому году
"Нам всем нелегко, потому что мы боремся за свою страну, за нашу свободу, за свою жизнь. Но никто не говорил, что будет легко по пути к победе.
Я хочу вам пожелать в новом году силы, терпения и, обязательно, единства, чего нам так сильно не хватает. Именно единства. Кто сделал меньше, кто сделал больше. Каждый делает столько, сколько может, и только вместе мы сила, только вместе мы – победа.
Всем силам, всем радости. Слава Богу всего. Слава Украине", – сказал Усик.
Усик поздравил с Новым годом: видеообращение боксера
Усик готовится к решающему бою
- Напомним, что 17 февраля Александр Усик выйдет на ринг против Тайсона Фьюри. На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащих Усику, а также титул WBC Фьюри.
- Поединок Усик-Фьюри состоится в Рияде, Саудовская Аравия.
- Также допускается реванш, но при одном условии – боксеры должны продемонстрировать зрелищный поединок, только в таком случае будет смысл проводить реванш.