Усик і Ломаченко привітали з Новим роком: відео
Провідні боксери України Василь Ломаченко та Олександр Усик привітали українців з Новим роком. Боксери записали відеозвернення до вболівальників.
Привітання Усика і Ломаченка
Звернення Усика та Ломаченка з'явилося на спільній сторінці боксерів в інстаграмі lomus_official.
До слова Ломаченко назвав ім'я бажаного суперника після фіаско від Лопеса
Усик побажав у 2021 році старатися знаходити моменти для усмішок та бути поряд з родиною.
Радійте малому й ви отримаєте велика,
сказав Усик.
Водночас Ломаченко закликав робити якнайбільше добрих справ.
"Закінчився 2020-й рік. Нехай він і не був найпростішим – будь-які труднощі можна подолати. Давайте цінувати хороші моменти нашого життя і робити більше добрих справ. Хай береже вас Господь! З Новим роком!", – сказав Ломаченко.
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