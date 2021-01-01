Провідні боксери України Василь Ломаченко та Олександр Усик привітали українців з Новим роком. Боксери записали відеозвернення до вболівальників.

Привітання Усика і Ломаченка

Звернення Усика та Ломаченка з'явилося на спільній сторінці боксерів в інстаграмі lomus_official.

До слова Ломаченко назвав ім'я бажаного суперника після фіаско від Лопеса

Усик побажав у 2021 році старатися знаходити моменти для усмішок та бути поряд з родиною.

Радійте малому й ви отримаєте велика,

сказав Усик.

Водночас Ломаченко закликав робити якнайбільше добрих справ.

"Закінчився 2020-й рік. Нехай він і не був найпростішим – будь-які труднощі можна подолати. Давайте цінувати хороші моменти нашого життя і робити більше добрих справ. Хай береже вас Господь! З Новим роком!", – сказав Ломаченко.