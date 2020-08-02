Повторил конфуз Зинченко: Обамеянг уронил и разбил трофей Кубка Англии – видео
В финале Кубка Англии "Арсенал" неожиданно переиграл "Челси" (2:1) и завоевал единственный трофей в сезоне.
Во время церемонии награждения трофей над головой первым поднимал герой вечера – форвард "Арсенала", Обамеянг, который сделал дубль в ворота "Челси", сообщает 24 канал.
Как это было: Дубль Обамеянга принес "Арсеналу" волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии: видео
Обамеянг уронил из рук трофей во время празднования. После падения у Кубка отпала нижняя часть. Судя по театральным эмоциям игроков на фотографиях – сделано это было специально.
Футболисты "Арсенала" уронили Кубок Англии / Фото: AP
Напомним, что в 2018 году после матча 37 тура АПЛ против "Хаддерсфилда" (0:0) состоялась церемония награждения "Манчестер Сити", где также произошел похожий случай.
"Горожане" обеспечили себе чемпионский титул еще 15 апреля, а 6 мая команде вручили медали и кубок. В какой-то момент украинский полузащитник Александр Зинченко уронил кубок и явно очень испугался.
"Арсенал" завоевал Кубок Англии: главное
- "Арсенал" продолжает держать рекорд по победам в Кубке Англии, теперь их – 14 (1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020). "Челси" побеждал в турнире 8 раз, 6 – проигрывал в финалах.
- Команда Миккеля Артеты поборется за Суперкубок Англии с чемпионом – "Ливерпулем"; игра состоится 29 августа.