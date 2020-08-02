В финале Кубка Англии "Арсенал" неожиданно переиграл "Челси" (2:1) и завоевал единственный трофей в сезоне.

Во время церемонии награждения трофей над головой первым поднимал герой вечера – форвард "Арсенала", Обамеянг, который сделал дубль в ворота "Челси", сообщает 24 канал.

Как это было: Дубль Обамеянга принес "Арсеналу" волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии: видео

Обамеянг уронил из рук трофей во время празднования. После падения у Кубка отпала нижняя часть. Судя по театральным эмоциям игроков на фотографиях – сделано это было специально.

Waited for some silverwear all season and auba does this pic.twitter.com/H5fmpQUpCm — ArsenalWay (@ArsenalWay) August 1, 2020



Футболисты "Арсенала" уронили Кубок Англии / Фото: AP

Напомним, что в 2018 году после матча 37 тура АПЛ против "Хаддерсфилда" (0:0) состоялась церемония награждения "Манчестер Сити", где также произошел похожий случай.

"Горожане" обеспечили себе чемпионский титул еще 15 апреля, а 6 мая команде вручили медали и кубок. В какой-то момент украинский полузащитник Александр Зинченко уронил кубок и явно очень испугался.

"Арсенал" завоевал Кубок Англии: главное