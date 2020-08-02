У фіналі Кубка Англії "Арсенал" несподівано переграв "Челсі" (2:1) і завоював єдиний трофей у сезоні.

Під час церемонії нагородження трофей над головою першим піднімав герой вечора – форвард "Арсеналу", П'єр-Емерік Обамеянг, який зробив дубль у ворота "Челсі", повідомляє 24 канал.

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Обамеянг впустив із рук трофей під час святкування. Після падіння у кубка відпала нижня частина. Судячи з театральних емоцій гравців на фотографіях – зроблено це було спеціально.

Waited for some silverwear all season and auba does this pic.twitter.com/H5fmpQUpCm — ArsenalWay (@ArsenalWay) August 1, 2020



Футболісти "Арсенала" впустили Кубок Англії / Фото: AP

Нагадаємо, що у 2018 році після матчу 37 туру АПЛ проти "Хаддерсфілда" (0:0) відбулася церемонія нагородження "Манчестер Сіті", де також стався схожий випадок.

"Містяни" забезпечили собі чемпіонський титул ще 15 квітня, а 6 травня команді вручили медалі та кубок. У якийсь момент український півзахисник Олександр Зінченко впустив кубок і явно дуже злякався.

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