Повторив конфуз Зінченка: Обамеянг впустив і розбив трофей Кубка Англії – відео
У фіналі Кубка Англії "Арсенал" несподівано переграв "Челсі" (2:1) і завоював єдиний трофей у сезоні.
Під час церемонії нагородження трофей над головою першим піднімав герой вечора – форвард "Арсеналу", П'єр-Емерік Обамеянг, який зробив дубль у ворота "Челсі", повідомляє 24 канал.
Як це було: Дубль Обамеянга приніс "Арсеналу" вольову перемогу над "Челсі" у фіналі Кубка Англії: відео
Обамеянг впустив із рук трофей під час святкування. Після падіння у кубка відпала нижня частина. Судячи з театральних емоцій гравців на фотографіях – зроблено це було спеціально.
Футболісти "Арсенала" впустили Кубок Англії / Фото: AP
Нагадаємо, що у 2018 році після матчу 37 туру АПЛ проти "Хаддерсфілда" (0:0) відбулася церемонія нагородження "Манчестер Сіті", де також стався схожий випадок.
"Містяни" забезпечили собі чемпіонський титул ще 15 квітня, а 6 травня команді вручили медалі та кубок. У якийсь момент український півзахисник Олександр Зінченко впустив кубок і явно дуже злякався.
"Арсенал" завоював Кубок Англії: головне
- "Арсенал" продовжує тримати рекорд за перемогами у Кубку Англії, тепер їх - 14 (1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005 , 2014, 2015, 2017, 2020). "Челсі" перемагав в турнірі 8 разів, 6 - програвав у фіналах.
- Команда Міккеля Артети побореться за Суперкубок Англії з чемпіоном – "Ліверпулем"; гра відбудеться 29 серпня.