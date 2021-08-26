Повторение прошлого сезона: Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер прошел все стадии квалификации и в напряженном противостоянии с французским Монако завоевал путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. 26 августа определились соперники "горняков" в групповой стадии.

Соперники Шахтера в группе Лиги чемпионов

В жеребьевке приняли участие 32 клуба – к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.

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Участников разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем другим корзинам команды распределят согласно клубному рейтингу УЕФА.

Интересно, что в прошлом сезоне "горняки" играли в группе Лиги чемпионов вместе с теми же Интером и Реалом. И не смогли выйти из группы, даже несмотря на две победы на Реалом.

Ключевые даты

Шахтер попал в третью корзину, и по итогам жеребьевки оказался в Группе D вместе с

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

25 августа Шахтер сумел переломить ход поединка против французского Монако. Уступив в первом тайме 0:2, подопечные Роберто Де Дзерби сначала перевели игру в экстратайм, а потом забили решающий мяч, который вывел их в Лигу чемпионов. Итог матча – 2:2.