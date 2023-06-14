Верес ждут большие изменения: Поворознюк сообщил об окончании игровой карьеры за клуб

Автор проекта "Трендец" и сериала "Футболист" Дмитрий Поворознюк, который с 2020 года еще и является футболистом Вереса, сообщил об окончании карьеры. Также не обошел стороной тему о будущем главного тренера ровенчан.

Известный блоггер и футболист Дмитрий Поворознюк в следующем сезоне не будет играть в составе ровенского Вереса. Футболист написал искренний пост об этом и не только в своих соцсетях.

Читайте также Верес определился с будущим Вирта в клубе: жена тренера приоткрыла занавес

Большие изменения в Вересе после матча против Металлурга

Переходный матч против запорожского Металлурга станет последним не только для Дмитрия. Он не утверждает, но допускает, что слухи об увольнении главного тренера Вереса Юрия Вирта все же окажутся правдой.

Бывают исторические дни. Дни, которые ты помнишь всю жизнь. Вот такой день для меня сегодня. Сегодняшний матч станет для меня последним в "Вересе" в роли футболиста (как смешно бы это ни звучало). Сегодня мы, наконец, будем знать – останется "Верес" в УПЛ или вылетит в первую лигу. Этот матч станет последним для Юрия Вирта в роли тренера "Вереса" (видимо). Этот матч станет последним в "Вересе" для некоторых футболистов (видимо). А дальше будет новый путь. Я не знаю, останусь ли в клубе и Ровно. Буду ли дальше снимать сериал о любимом клубе? Здесь есть над чем подумать.Но я точно провел интересный и насыщенный путь с клубом,

– написал Дмитрий.

Поворознюк отметил, что его работа в Вересе была очень сложной и нервной для него, а также не всегда приятной – с разными конфликтами и последствиями для здоровья, но он счастлив, что прошел этот путь и поблагодарил всех, ведь они сделали его сильнее.

Я мечтал, чтобы бренд "Вереса" и Ровно был известен и интересен не только ровенчанам. Во время этого пути меня критиковали свои болельщики, я конфликтовал с менеджментом клуба, я не всегда находил язык с партнерами. Я видел, как люди, которые тебя обнимают сегодня – завтра отворачиваются и плюют в твою сторону. Я определенно не хотел быть комфортным для всех. Мои розовые очки всегда со мной, и я продолжаю их носить и верить в высокие цели. Иначе жизнь теряет вкус. "Верес" – это интересный, но очень нервный путь. Это то, что не покажешь в сериале. Я испортил здоровье, поседел и на днях получил язву желудка из-за регулярных стрессов, конфликтов и пожеланий провала от "поклонников". Тех, кто всегда знает как лучше сделать чужими руками не отвечая ни за что,

– поделился мыслями футболист.

Но во время почти 3-летнего пути в составе Вереса Дмитрий стал сильнее и мудрее. Он отметил, что опыт научил его делать максимум того, что зависит от него, а все остальное оставлять на волю бога и поблагодарил всех, кто был рядом в течение этого времени.

Несмотря на минимальное количество игрового времени в Вересе, Дмитрий Поворознюк проделал невероятную работу для узнаваемости ровенского клуба и превратил своим сериалом середняка УПЛ в действительно узнаваемый бренд для широких масс населения.