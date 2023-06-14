Відомий блогер та футболіст Дмитро Поворознюк у наступному сезоні не гратиме у складі рівненського Вереса. Футболіст написав щирий пост про це та не тільки у своїх соцмережах.

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Великі зміни у Вересі після матчу проти Металурга

Перехідний матч проти запорізького Металурга буде останнім не тільки для Дмитра. Він не стверджує, але допускає, що чутки про про звільнення головного тренера Вереса Юрія Вірта все ж таки виявляться правдою.

Бувають історичні дні. Дні, які ти пам'ятаєш усе життя. Ось саме такий день для мене сьогодні. Сьогоднішній матч стане для мене останнім у "Вересі" в ролі футболіста (як смішно б це не звучало). Сьогодні ми нарешті будемо знати – залишиться "Верес" в УПЛ чи вилетить до першої ліги. Цей матч стане останнім для Юрія Вірта в ролі тренера "Вереса" (мабуть). Цей матч стане останнім у "Вересі" для деяких футболістів (мабуть). А далі буде новий шлях. Я не знаю, чи залишуся в клубі та Рівному. Чи буду далі знімати серіал про улюблений клуб? Тут є над чим подумати.Але я точно провів цікавий та насичений шлях із клубом,

– написав Дмитро.

Поворознюк зазначив, що його робота у Вересі була дуже складною та нервовою для нього, а також не завжди приємною – з різними конфліктами та наслідками для здоров'я, але він щасливий, що пройшов цей шлях та подякував усім, адже вони зробили його сильнішим.

Я мріяв, щоб бренд "Вереса" та Рівного був відомий та цікавий не тільки рівнянам. Під час цього шляху мене критикували свої ж вболівальники, я конфліктував з менеджментом клубу, я не завжди знаходив мову із партнерами. Я бачив, як люди які тебе обіймають сьогодні – завтра відвертаються і плюють у твій бік. Я точно не хотів бути комфортним для всіх. Мої рожеві окуляри завжди зі мною, і я продовжую їх носити і вірити у високі цілі. Інакше життя втрачає смак. "Верес" – це цікавий, але дуже нервовий шлях. Це те, що не покажеш у серіалі. Я зіпсував здоров'я, посивів і на днях отримав виразку шлунку через регулярні стреси, конфлікти і побажання провалу від "прихильників". Тих, хто завжди знає як краще зробити чужими руками не відповідаючи ні за що,

– поділився думками футболіст.

Але під час майже 3-річного шляху у складі Вереса Дмитро став сильнішим і мудрішим. Він зназначив, що досвід навчив його робити максимум того, що залежить від нього, а все інше залишати на волю бога та подякував усім, хто був поруч протягом цього часу.

Попри мінімальну кількість ігрового часу у Вересі, Дмитро Поворознюк зробив неймовірну роботу для впізнаваності рівненського клубу та перетворив своїм серіалом середняка УПЛ на дійсно впізнаваний бренд для широких мас населення.