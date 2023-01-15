Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк лично представил команде нового главного тренера. Владелец клуба из Петрова во время презентации не отошел от своего одиозного стиля и использовал нецензурную лексику.

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Поворознюк: Как в футболе всегда бывает – одни уходят, другие приходят

Поворознюк заявил, что Ковалец станет тем тренером, который будет выводить команду на какой-то пик, ведь задача Ингульца на сезон-2022/2023 – сохранить прописку в УПЛ. Поворознюк уверен, что его футболистам по силам это сделать.

Как в футболе всегда бывает – одни уходят, другие приходят. Это нормальное явление. Хочу вам сегодня представить человека, который будет тренировать вас и выводить на какой-нибудь пик, потому что есть задача остаться в высшей лиге. Думаю, мы его выполним. Прошу, Ковалец Сергей Иванович – он круглосуточно ваш "папа", бл**ь, а потом уже я,

– сказал Поворознюк.

Также президент Ингульца рассказал, что команду ждет небольшое усиление: "У нас будет небольшое усиление. Считаю, что у нас собран хороший коллектив. Мы это показали в последних двух матчах. Не думаю, что нужно кого-то менять, или структурно что-то менять. Мы достаточно сильны, чтобы навязывать конкуренцию всем. Задачи на сезон вы поняли – нам нужно остаться в УПЛ".

"У меня теперь другие цели – 24/7 победа"

Поворознюк извинился перед своими футболистами из-за того, что меньше приезжает на тренировку команды. Президент Ингульца подчеркнул, что без перерыва занимается тем, чтобы приблизить победу Украины в войне над Россией.

Простите, что могу реже приезжать. У меня теперь другие цели – 24/7 победа. Уверен, что мы ее быстро добьемся, а потом уже будем жить футболом,

– заявил владелец клуба.

Напомним, что Ингулец по итогам первого круга УПЛ финишировал лишь на 14 месте среди 16 клубов. Команда из Петрова набрала при сыгранных матчах 13 очков. Поэтому Ковалец пришел спасать команду от вылета в Первую лигу.

К слову. Перед этим Сергей Ковалец работал в любительском клубе Полесья Ставки. Имеет огромный опыт работы в ряде клубов – Металлисты, ПФК Львове, Александрии, Оболони, Татране, запорожском Металлурге, Тракае и Черноморце. В период с конца декабря 2012 по 15 декабря 2015 года возглавлял молодежную сборную Украины U-21.