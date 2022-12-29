Футбольный клуб Ингулец официально сообщил об изменениях на тренерском мостике. Главным тренером команды из Петрово стал опытный специалист Сергей Ковалец.

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Ковалец будет спасать Ингулец

В тренерском штабе Ингульца продолжат работу Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко. На какое время подписал контракт легендарный игрок Динамо – не сообщается. Однако понятно, что главной задачей перед Ковальцом является сохранение прописки в УПЛ.

Напомним, что в осенней части чемпионата Ингулец набрал 13 очков в 14 матчах. Команда находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место. От зоны вылета петровцев удаляет всего два балла.

До середины ноября команду возглавлял Сергей Лавриненко, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов. Должность исполняющего обязанности главного тренера занимал хорват Младен Бартулович.

Тренерская карьера Сергея Ковальца