Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк особисто представив команді нового головного тренера. Власник клубу з Петрового під час презентації не відійшов від свого одіозного стилю та вжив нецензурну лексику.

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Поворознюк: Як у футболі завжди буває – одні йдуть, інші приходять

Поворознюк заявив, що Ковалець стане тим тренером, який буде виводити команду на якийсь пік, адже завдання Інгульця на сезон-2022/2023 – зберегти прописку в УПЛ. Поворознюк впевнений, що його футболістам під силу це зробити.

Як у футболі завжди буває – одні йдуть, інші приходять. Це нормальне явище. Хочу вам сьогодні представити людину, яка буде тренувати вас та виводити на якийсь пік, тому що є завдання залишитися у вищій лізі. Думаю, ми його виконаємо. Прошу, Ковалець Сергій Іванович – він цілодобово ваш "папа", бл**ь, а потім вже я,

– сказав Поворознюк.

Також президент Інгульця розповів, що на команду чекає невелике підсилення: "У нас буде невелике підсилення. Вважаю, що у нас зібраний хороший колектив. Ми це показали в останніх двох матчах. Не думаю, що треба когось змінювати, чи структурно щось змінювати. Ми достатньо сильні, щоб нав’язувати конкуренцію усім. Завдання на сезон ви зрозуміли – нам потрібно залишитись в УПЛ".

"У мене тепер інші цілі – 24/7 перемога"

Поворознюк попросив вибачення у своїх футболістів через те, що менше приїздить на тренування команди. Президент Інгульця наголосив, що без перерви займається тим, щоб наблизити перемогу Україну у війні над Росією.

Вибачте, що можу рідше приїжджати. У мене тепер інші цілі – 24/7 перемога. Впевнений, що ми її швидко доб’ємося, а потім вже будемо жити футболом,

– заявив власник клубу.

Нагадаємо, що Інгулець за підсумками першого кола УПЛ фінішував лише на 14-му місці серед 16 клубів. Команда з Петрового набрала за зіграних матчів 13 очок. Тому Ковалець прийшов рятувати команду від вильоту у Першу лігу.

До слова. Перед цим Сергій Ковалець працював в аматорському клубі Полісся Ставки. Має величезний досвід роботи у цілому ряді клубів – Металісті, ПФК Львові, Олександрії, Оболоні, Татрані, запорізькому Металурзі, Тракаї та Чорноморці. У період із кінця грудня 2012-го по 15 грудня 2015-го років очолював молодіжну збірну України U-21.