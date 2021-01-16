Уже весной 2021-го года Александр Поветкин и Диллиан Уайт выйдут на ринг, чтобы провести бой-реванш. Промо их второго поединка уже заинтриговало болельщиков.

Matchroom Boxing опубликовало промо перед поединком Александра Поветкина и Диллиана Уайта. В ролике вспомнили мощный нокаут левым боковым от россиянина и показали короткие фрагменты из тренировок.

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Боксеры выйдут на ринг уже 6 марта 2021-го года. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн. Однако пока неизвестно, где будет проходить поединок. И решение о дате боя еще официально не утвердили.

Уайт – Поветкин: коротко о первом бое

Они впервые вышли на один ринг в конце августа 2020-го года. Тогда для всех неожиданно победил россиянин. Боксеры показывали довольно-таки ровный уровень бокса на ринге. Если в первых четырех раундах преимуществом владел британец Уайт, то уже в пятый остался за Поветкиным.

В стартовых раундах российский боксер все никак не мог найти свой бокс. А вот Диллиан наносил мощные удары в корпус и лицо россиянина. Такая активность дала результат. В четвертом раунде Поветкин дважды оказался в нокдауне, но сумел подняться. Уже в следующей трехминутке поклонников бокса ждала сенсация. Александр выбросил серию ударов, которую завершил левым боковым. Вследствие этого Уайт едва в сознании оказался на канвасе, британец еще долго не мог полностью прийти к себе. Судьи завершили схватку, отдав победу техническим нокаутом Поветкину.

Россиянин завладел поясом временного чемпиона, а также стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.