Бой-реванш между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным все-таки состоится. Промоутер Эдди Хирн заявил, что все готово к проведению боя.

Уайт и Поветкин должны были провести реванш еще в 2020 году. Но помехой стал коронавирус у российского боксера. Так что поединок пришлось отложить. Впоследствии датой боя называли 30 января 2021 года. Но и в этот день бой не состоится.

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Теперь же боксеры выйдут в ринг 6 марта. Об этом промоутер Эдди Хирн заявил в комментарии BoxingScene. Однако где именно состоится бой – пока неизвестно. И решение о дате боя еще официально не утвердили.

Диллиан Уайт и Александр Поветкин провели первый бой между собой 23 августа 2020 года. Россиянин одержал неожиданную победу. В четвертом раунде Поветкин дважды оказался в нокдауне, но сумел подняться. А в пятом раунде неожиданно для всех отправил соперника в глубокий нокаут, который и принес ему победу.

Таким образом Поветкин завладел поясом временного чемпиона, а также стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.