Потребовалось две минуты: Тете забил победный гол в дебютном матче за Лион

Лион 3 апреля принимал Анже в рамках 30-го тура французской Лиги 1. Легионер Шахтера Тете отметился результативным действием в первом же для себя матче в футболке хозяев.

Дебют мечты

Лион и Анже выдали яркий матч с пятью голами. Все шло к тому, что команды распишут мировую. Но на 80-й минуте хозяева вышли вперед, сообщает 24 канал.

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В центре внимания оказался арендованный у Шахтера бразилец Тете. Футболист появился на поле на 78-й минуте, а уже через две минуты забил победный гол Лиона. Правый вингер взял на себя инициативу, получил мяч в штрафной соперника и красивым обводным ударом прошил сетку ворот Анже.

Тете удалось отличиться в дебютном матче за французский клуб. Бразилец не только забил свой первый гол в составе Лиона, но и принес команде волевую победу – 3:2.

С приходом Тэте клуб шел 10-м в таблице Лиги 1. Эта победа позволила Лиону подняться на одну позицию – 9 место. В активе нового клуба Тете есть 45 очков.

Видео обзор матча Лион – Анже можно просмотреть по ссылке. Гол Тетте с 2:40.

Напомним, что контракт Тете с Лионом рассчитан до конца июня 2022 года.