Новый вызов в жизни бразильца

31 марта французский клуб официально объявил об аренде Тете. Лион усилил атакующую линию команды.

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Новый клуб Тете неожиданно уходит далеко в чемпионате Франции – 10-е место. Лион за 29 туров заработал всего 29 очков.

У Тете есть действительный контракт с Шахтером, рассчитанный до конца декабря 2023-го. Однако в СМИ появилась информация, что французы смогут выкупить соглашение футболиста, если он поразит руководство и тренерский штаб. Но подобные слухи пока не подтвердили в Лионе.

Подробности. По данным Transfermarkt, стоимость Тете составляет 20 миллионов евро.

Карьера Тете в Шахтере