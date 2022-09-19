Мы с женой смогли помочь многим украинским беженцам

Футболист решил уехать вместе с женой в Польшу. Он около часа провел на границе между странами.

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Это было очень сложно. Это произошло рано утром. Мы с женой долго не думали. Мы взяли машину с некоторыми вещами и ехали в Польшу. На границе нам понадобилось 22 часа, чтобы преодолеть последние 2 километра. Народу было очень много. Но мы выбрались и почувствовали облегчение… Это продолжалось два месяца,

– сказал игрок.

Тете рассказал, что помогал финансово украинским беженцам, потерявшим почти все из-за российской агрессии.

"Поскольку у меня хорошее финансовое состояние, мы с женой смогли помочь многим украинским беженцам, которые прибывали в Польшу. Я делал продуктовые корзины со всеми основными продуктами и предметами первой необходимости и раздавал их прибывающим.

Мы видели, как много людей приезжало. Некоторые пересекли границу, и у них ничего не осталось, потому что они все покинули. Было нормально помогать им", – добавил футболист.

22-летний бразилец в текущем сезоне провел 8 матчей за Лион. В его активе 4 гола и 3 результативных передачи.

Любопытно. Недавно защитник донецкого Шахтера Марлон, который сейчас находится в аренде в итальянской Монце, рассказал о благородном поступке звездных легионеров донецкой команды.