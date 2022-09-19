Тете: Ми з дружиною змогли допомогти багатьом українським біженцям

Футболіст вирішив виїхати разом з дружиною до Польщі. Він майже годину провів на кордоні між країнами.

Читайте також росія звернулася до УЄФА з вимогою дискваліфікувати Петракова за його висловлювання про війну

Це було дуже складно. Це сталося рано-вранці. Ми з дружиною довго не думали. Ми взяли машину з деякими речами та поїхали до Польщі. На кордоні нам знадобилося 22 години, щоб подолати останні 2 кілометри. Народу було дуже багато. Але ми вибрались і відчули полегшення… Це тривало два місяці,

– сказав гравець.

Тете розповів, що допомагав фінансово українським біженцям, які втратили майже все через російську агресію.

"Оскільки у мене хороший фінансовий стан, ми з дружиною змогли допомогти багатьом українським біженцям, які прибували до Польщі. Я робив продуктові кошики з усіма основними продуктами та предметами першої необхідності та роздавав їх тим, хто прибував.

Ми бачили, як багато людей приїжджало. Дехто перетнув кордон, і в них нічого не залишилося, бо вони все покинули. Було нормально допомагати їм", – додав футболіст.

22-річний бразилець в поточному сезоні провів 8 матчів за Ліон. В його активі 4 голи і 3 результативні передачі.

Цікаво. Нещодавно захисник донецького Шахтаря Марлон, який зараз перебуває в оренді в італійській Монці, розповів про шляхетний вчинок зіркових легіонерів донецької команди.