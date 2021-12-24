Жуткий инцидент
Футболисту стало плохо во время тренировок. Его сразу же отправили в больницу, где он пролежал в коме три дня.
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Врачи диагностировали сердечную недостаточность, что и стало причиной смерти. Три дня медики боролись за жизнь юного футболиста. Однако любые попытки спасти игрока были безуспешными – он умер.
Клуб попрощался с Марином в соцсетях. Его память почтили стихотворением Сергея Есенина "До свиданья, друг мой, до свидания".
Пост на странице клуба в Инстаграме / instagram.com/nk_nehaj_1920
Что известно о погибшем игроке
- Клуб Нехай выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Хорватии.
- Качич занимал позицию центрального защитника. 23-летний успел за свою карьеру поиграть в Италии.