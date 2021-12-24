Моторошний інцидент

Футболісту стало зле під час тренувань. Його відразу ж відправили до лікарні, де він пролежав у комі три дні.

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Лікарі діагностували серцеву недостатність, що і стало причиною смерті. Три дні медики боролися за життя юного футболіста. Проте будь-які спроби врятувати гравця були безуспішними – він помер.

Клуб попрощався з Маріном в соцмережах. Його пам'ять вшанували віршем Сергія Єсеніна "До побачення, друже мій, до побачення".



Пост на сторінці клубу в інстаграмі / instagram.com/nk_nehaj_1920

Що відомо про загиблого гравця