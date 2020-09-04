Український клуб "Колос", що вперше в історії гратиме у кваліфікації Ліги Європи, зазнав втрат на старті сезону. Команду покинув легіонер Арні Вільхамссон.

У п'ятницю, 4-го вересня, "Колос" повідомив, що нападник Арні Вільхамссон покидає команду.

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Клуб подякував Арні за час, проведений у команді та побажав успіхів надалі. Втім, "Колос" не повідомляє причини розставання.

"Колос" вирішив не продовжувати контракт?

Угода ісландського футболіста з "Колосом" була розрахована до 30 червня 2020 року.

Ймовірно, сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

За клуб із Ковалівки Арні провів 15 матчів. У його активі 5 голів та одна результативна передача.

У сезоні 2019/2020 "Колос" виборов право зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Першим суперником "хліборобів" стане грецький "Аріс".