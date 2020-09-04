Втрата перед Лігою Європи: провідний легіонер покинув "Колос"
Український клуб "Колос", що вперше в історії гратиме у кваліфікації Ліги Європи, зазнав втрат на старті сезону. Команду покинув легіонер Арні Вільхамссон.
У п'ятницю, 4-го вересня, "Колос" повідомив, що нападник Арні Вільхамссон покидає команду.
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Клуб подякував Арні за час, проведений у команді та побажав успіхів надалі. Втім, "Колос" не повідомляє причини розставання.
"Колос" вирішив не продовжувати контракт?
Угода ісландського футболіста з "Колосом" була розрахована до 30 червня 2020 року.
Ймовірно, сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
За клуб із Ковалівки Арні провів 15 матчів. У його активі 5 голів та одна результативна передача.