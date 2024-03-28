Украинец Потеря проведет следующий бой с россиянином: когда состоится поединок
Источник:инстаграм UFC
Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что украинец Игорь Потеря следующий бой проведет с россиянином Шарабутдином Магомедовым. Также он назвал сроки проведения поединка.
Поединок состоится во время шоу UFC 22 июня. Место встречи – Саудовская Аравия.
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Бой состоится в рамках шоу UFC
В главном событии боя за звание обязательного претендента в среднем весе сойдутся экс-чемпион Роберт Уиттакер (25-7) из Австралии и российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев (13-0).
В со-главном поединке вечера встретятся два россиянина – Александр Волков (37-10) и Сергей Павлович (18-2).
Напомним, что в предыдущем поединке Потеря одержал победу над Робертом Бричеком (17-6) на UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе.
Что известно об украинском бойце
- 27-летний украинский боец смешанных единоборств.
- Он стал чемпионом украинской организации WWFC в полутяжелом весе в 2021 году.
- В сентябре 2021 года получил контракт с UFC, став одним из победителей "Турнира претендентов Дейны Уайта".
- На протяжении своей профессиональной карьеры он одержал 20 побед и потерпел пять поражений. В UFC его статистика: две победы и три поражения.