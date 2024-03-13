Бывший американский боец Марк Колман едва не погиб из-за серьезного инцидента. Экс-чемпиона UFC в тяжелом весе госпитализировали из-за отравления угарным газом.

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Спас родителей из пожара

Происшествие случилось в доме родителей 59-летнего Колмана. Здание охватил пожар, из-за чего отец и мать Марка оказались заблокированными в горящем доме.

Марк проявил отвагу и смог спасти обоих родителей из пламени. Впрочем, когда спортсмен отправился спасать свою собаку Хаммера, то получил сильное отравление дымом.

Здание в Толедо (штат Огайо) полностью выгорело, хотя его пытались спасти несколько пожарных машин. Колмана пришлось доставлять в госпиталь на вертолете, пока состояние бывшего борца неизвестно.

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Колман является членом зала славы UFC, куда был введен в 2008 году. Американец завоевал титул чемпиона на UFC 10 и защитил его на UFC 11. Всего в 26-ти поединках Марк одержал 16 побед. У спортсмена есть жена, вместе с которой он воспитывает двух дочерей.