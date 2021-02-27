Колишній чемпіон світу в суперважкому дивізіоні, новозеландець Джозеф Паркер (28-2, 21 КО) не без проблем перебоксував свого співвітчизника Джуніора Фа (19-1, 10 КО) на івенті в Окленді (Австралія).

У сутичці двох новозеландців переміг досвідченіший Паркер, який свого часу володів чемпіонським поясом WBO в хевівейті.

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Джозеф тріумфував в поєдинку, який тривав всю дистанцію. Після закінчення 12 раундів усі судді віддали перемогу 29-річному Паркеру – 119:109, 115:113, 117:111.

Дивіться відео чемпіонських раундів у бою Джозеф Паркер – Джуніор Фа

Що відомо про Паркера

Паркер утримував титул чемпіона світу з грудня 2016 року. У березні 2018-го новозеландець програв пояс Ентоні Джошуа.

Останнім часом Паркер заявляв про бажання вийти в ринг з колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті і офіційним претендентом на титул WBO Олександром Усиком.