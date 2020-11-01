Чемпион WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ не разочаровал своих поклонников в поединке 31 октября в Лас-Вегасе, США, против австралийца Джейсона Молоуни.

27-летний японский боксер, который защищал свои титулы уже в третьей весовой категории, планомерно наращивал давление, и в шестом раунде отправил претендента в нокдаун, а в седьмом раунде отправил Молоуни в нокаут ударом справа, пишет 24 канал.

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Видео нокаута

Show. Closed.



In the closing seconds of Round 7, @naoyainoue_410 sealed a dominant performance like no one else in the Bantamweight division can. Beware. #InoueMoloney pic.twitter.com/CnABtOy8zS — Top Rank Boxing (@trboxing) November 1, 2020

Этот бой стал для Иноуэ первым с ноября прошлого года, когда японец по очкам победил Нонито Донейру в финале Всемирной боксерской суперсерии.

К слову! В 2019 году Наоя Иноуэ бросил вызов Василию Ломаченко. После поражения украинца в бою с Теофимо Лопесом этот бой выглядит очень реальным.