Потенційний суперник Ломаченка нокаутував Молоуні, захистивши титули: відео
Чемпіон WBA і IBF в найлегшій вазі Наоя Іноуе не розчарував своїх шанувальників в поєдинку 31 жовтня в Лас-Вегасі, США проти австралійця Джейсона Молоуні.
27-річний японський боксер, який захищав свої титули вже в третій ваговій категорії, планомірно нарощував тиск, і в шостому раунді відправив претендента в нокдаун, а в сьомому раунді відправив Молоуні в нокаут ударом справа, пише 24 канал.
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Відео нокауту
Цей бій став для Іноуе першим з листопада минулого року, коли японець за очками переміг Ноніто Донейру в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.
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