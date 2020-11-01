Чемпіон WBA і IBF в найлегшій вазі Наоя Іноуе не розчарував своїх шанувальників в поєдинку 31 жовтня в Лас-Вегасі, США проти австралійця Джейсона Молоуні.

27-річний японський боксер, який захищав свої титули вже в третій ваговій категорії, планомірно нарощував тиск, і в шостому раунді відправив претендента в нокдаун, а в сьомому раунді відправив Молоуні в нокаут ударом справа, пише 24 канал.

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Відео нокауту

Show. Closed.



In the closing seconds of Round 7, @naoyainoue_410 sealed a dominant performance like no one else in the Bantamweight division can. Beware. #InoueMoloney pic.twitter.com/CnABtOy8zS — Top Rank Boxing (@trboxing) November 1, 2020

Цей бій став для Іноуе першим з листопада минулого року, коли японець за очками переміг Ноніто Донейру в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

До слова! У 2019 році Наоя Іноуе кинув виклик Василю Ломаченку. Після поразки українця у бою з Теофімо Лопесом цей бій виглядає дуже реальним.