Потенциальный глава УАФ: Андрей Шевченко официально выдвинут на должность

Легенедарный украинский футболист Андрей Шевченко имеет шансы стать новоиспеченным президентом УАФ. Кандидатура была выдвинута в Запорожской областной ассоциации футбола.

Внеочередные выборы президента УАФ назначены на 20 декабря. Шевченко недоволен возможным проведением выборов в декабре. Бывшая сборная Украины понимает, что проведение Исполкома УАФ в конце года может оказаться нелегитимным из-за судебного запрета.

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5 сентября Печерский суд вынес запрет УАФ о проведении любых действий относительно проведения выборов председателя Ассоциации, аудиторского органа и вице-президентов УАФ. Проведение отчетно-избирательного конгресса УАФ планировалось ориентировочно на вторую половину сентября. На конгрессе должны были переизбрать нынешнего президента УАФ Андрея Павелко на новый пятилетний срок.

Напомним, что Печерский суд столицы Украины назначил Павелку арест на два месяца — до 22 января 2023 года из-за того, что его подозревают в коррупции. Однако УАФ внесла залог в 10 миллионов гривен за главу организации, после чего Павелко вернулся к работе.

"Не менее важный нюанс, который не стоит упускать. Шевченко является резидентом Великобритании, а этот статус обязывает его находиться в этой стране минимум 183 дня из 365 в календарном году. Управлять украинским футболом дистанционно это не дело, поэтому на двух стульях тоже не усидишь. Здесь или резидентом оставаться и забыть о президентстве, или наоборот. Интересно, что выберет Шевченко?", - написал Игорь Бурбас в своем Телеграмм-канале.