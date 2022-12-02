Позачергові вибори президента УАФ назначені на 20 грудня. Шевченко незадоволений можливим проведенням виборів у грудні. Колишній збірної України розуміє, що проведення Виконкому УАФ наприкінці року може виявитися нелегітимним через судову заборону.

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5-го вересня Печерський суд виніс заборону УАФ щодо проведення будь-яких дій стосовно проведення виборів голови Асоціації, аудиторського органу та віце-президентів УАФ. Проведення звітно-виборчого конгресу УАФ планувалося орієнтовно на другу половину вересня. На конгресі мали переобрати нинішнього президента УАФ Андрія Павелка на новий п’ятирічний термін.

Нагадаємо, що Печерський суд столиці України призначив Павелку арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року, через те, що його підозрюють у корупції. Проте УАФ внесла заставу в 10 мільйонів гривень за голову організації, після чого Павелко повернувся до роботи.

До речі, "Не менш важливий нюанс, який не варто впускати. Шевченко є резидентом Великої Британії, а цей статус зобов’язує його перебувати у цій країні мінімум 183 дні з 365 у календарному році. Керувати українським футболом дистанційно це не діло, тому на двох стільцях теж не всидиш. Тут або резидентом залишатись і забути про президентство, або навпаки. Цікаво, що обере Шевченко?", – написав Ігор Бурбас у своєму Телеграм-каналі.