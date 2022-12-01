Український футбол продовжує лихоманити від корупційних скандалів. Після оголошення підозр на адресу президента УАФ Андрія Павелка та його підлеглих, правоохоронці зацікавился збірною України.

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За повідомленням пресслужби Бюро економічної безпеки, "представнику збірної України з футболу" повідомили про підозру в ухиленні від сплати 18,2 мільйонів гривень податків.

Ексгравець збірної України ухиляється від сплати податків

За даними видання Економічна правда, йдеться про колишнього гравця "синьо-жовтих". У період з 2016 по 2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн.

"Діючи умисно, порушник приховав свої доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн.

У 2018 році, вже будучи зареєстрованим як фізична особа - підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн", - йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.

Прізвище підозрюваного футболіста не повідомляється. Зазначимо, що в цей період збірною керував Андрій Шевченко. Тоді команда під його керівництвом невдало провела відбір до ЧС-2018.