Потенциальные соперники Шахтера: результаты жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЧ

В среду, 16 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
С кем может встретиться Шахтер
В штаб-квартире в Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/2022. В жеребьевках приняли участие 26 клубов.
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Двадцать из них будут проходить стадию Путем чемпионов, а еще шесть – по Пути представителей лиг. Перед началом жеребьевки все команды были поделены на сеяные и несеяные. Разделение происходило по месту в клубном рейтинге УЕФА.
Матчи 2-го раунда квалификации будут сыграны 20-21 и 27-28 июля. Победители противостояний, которые будут состоять из двух встреч, сыграют в следующем третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 19 июля. Тогда свои выступления на евроарене начнет донецкий Шахтер. Вице-чемпион УПЛ будет сеяным в Q3 и Q4.
Победители второго квалификационного раунда точно будут играть в групповом турнире еврокубка – Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций.
Потенциальные соперники Шахтера
- Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия)
- Селтик (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания)
- ПСВ (Шотландия) – Галатасарай (Турция)
- возможный вариант – Монако (Франция)
- потенциальный конкурент – Генк (Бельгия)