Потенциальные соперники Динамо в Лиге Европы: с кем может сыграть украинский клуб
В пятницу, 26 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Там выступит киевское Динамо. За день до жеребьевки киевляне узнали имена потенциальных соперников.
Динамо не смогло преодолеть квалификацию Лигу чемпионов, поэтому продолжит выступления в Лиге Европы. 26 августа в 14:00 состоится церемония жеребьевки, которая и определит, с кем на групповом этапе сыграет Динамо.
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Перед жеребьевкой все 32 команды разделили на четыре корзины, в зависимости от рейтинга. Динамо повезло попасть в первую корзину. Следовательно, команда не сыграет на групповом этапе с теми командами, которые тоже оказались в первой корзине.
Зато соперниками Динамо будут по одной команде из второй, третьей и четвертой корзины. Учитывая, что российских клубов в еврокубках нет, а Днепр-1 не сумел пробиться в Лигу Европы, то ограничений по соперникам у Динамо не будет.
Следует отметить, что в соперники Динамо могут выпасть как Фенербахче, так и Штурм, которых киевляне прошли в квалификации Лиги чемпионов.
Следовательно, во время жеребьевки будут определены составы восьми групп – от A до H.
Кто выступит в Лиге Европы
1-я корзина
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Рома (Италия)
- Лацио (Италия)
- Брага (Португалия)
- Црвена Звезда (Сербия)
- Динамо Киев (Украина)
- Олимпиакос (Греция)
2-я корзина
- Фейеноорд (Нидерланды)
- ПСВ (Нидерланды)
- Ренн (Франция)
- Монако (Франция)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Карабах (Азербайджан)
- Мальмё (Швеция)
- Лудогорец (Болгария)
3-я корзина
- Шериф (Молдова)
- Бетис (Испания)
- Митьюлланн (Дания)
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Ференцварош (Венгрия)
- Унион (Германия)
- Фрайбург (Германия)
- Фенербахче (Турция)
4-я корзина
- Нант (Франция)
- ХИК (Финляндия)
- Штурм (Австрия)
- АЭК Ларнака (Кипр)
- Омония (Кипр)
- Цюрих (Швейцария)
- Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)
- Трабзонспор (Турция)
Когда будут матчи
На групповом этапе Лиги Европы будут сыграны 6 туров. Через ЧМ-2022 календарь будет сжат, и первые матчи состоятся уже 8 сентября. А закончится групповой этап матчами 3 ноября.
- Тур 1: 8 сентября
- Тур 2: 15 сентября
- Тур 3: 6 октября
- Тур 4: 13 октября
- Тур 5: 27 октября
- Тур 6: 3 ноября