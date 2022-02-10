Потенциальные соперники Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Команда Динамо U-19 вышла в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Команда узнала имена потенциальных соперников на этой стадии турнира.

Как Динамо вышло в 1/8 финала Юношеской лиги

Динамо U-19 довольно уверенно выступило на групповом этапе Юношеской лиги. Но минимальное поражение в последнем матче против Бенфики отбросило их на второе место. Поэтому вместо попадания в 1/8 финала, команде пришлось играть стыковой матч.

Соперником было Депортиво, а сама игра происходила в Испании. Лишь в серии пенальти Динамо удалось победить, хотя украинская команда больше чем тайм играла в большинстве.

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Благодаря этой победе Динамо вышло в 1/8 финала.

Правила жеребьевки

На этой стадии выступит 16 команд. Их не будут делить на сеяных и несеяных при жеребьевке. Поэтому в соперники киевлянам может попасть любая команда, за исключением клуба, с которыми они играли на групповой стадии – в этом случае Бенфика.

Все стадии турнира состоят из одного матча. Команда, шарик с названием которой при жеребьевке достанут из чаши первой, играет дома.

Потенциальные соперники и дата жеребьевки

Зальцбург, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Пари Сен-Жермен, Реал, Спортинг, Ювентус, АЗ, Атлетико, Боруссия (Дортмунд), Генк, Жилина, Мидтьюлланд, Севилья.

Жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА состоится в понедельник, 14 февраля (начало в 13:00).

Во время жеребьевки будут определены пары 1/8 финала и турнирная сетка вплоть до финала.

Даты матчей