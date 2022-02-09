Депортиво – Динамо 2:2 (по пен. 2:3)

Голы: Нахера, 4, Лопес, 26 – Царенко, 6, Яцик, 75

Удаление: Лопес, 37 (Депортиво)

Юношеская команда Динамо подошла к этому матчу с потерями. Сразу несколько игроков получили положительные тесты на коронавирус, пишет 24 канал.

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Испанскому клубу удалось отличиться быстрым голом. Футболисты разыграли угловой, с первым ударом Фигуэро справился голкипер киевлян, но на добивании удачно сыграл Нахера – 1:0.

Подопечные Костюка быстро отыгрались. После удара с линии штрафной от Диалло вратарь Депортиво перевел мяч на угловой, ставший голевым. Царенко дождался мяча на дальней стойке и головой в незащищенный угол поразил ворота соперника – 1:1.

Большое количество фанатов на трибунах гнало свою команду вперед. На 26-й минуте преимущество испанцев перевоплотилось во взятие ворот киевского клуба. Не обошло без ошибки голкипер Динамо Игнатенко.

Футболисты "бело-синих" хотели разрядить ситуацию и отдали передачу назад на вратаря. Игнатенко хотел перевести мяч на другой фланг, но не успел. Лопес доиграл до конца и снял мяч с ноги голкипера и направил его в сетку ворот Динамо. Игнатенко лишь схватился за голову после такого грубого ляпа – 2:1.

Удаление! Автор второго гола испанского клуба сфолил на игрока Динамо и увидел перед собой желтую карточку, которая стала для него уже второй в матче – удаление. Подопечные Костюка имели отличный шанс сравнять цифры на табло.

Киевляне получили право на стандарт из-за пределов штрафной. К мячу подошел Диалло, которого почти не было видно за 38 минут, но мяч после его удара на точность пролетел рядом с верхней девяткой ворот.

Первая часть встречи завершилась минимальным преимуществом в счете для испанцев.

Спасена мировая

Во втором тайме Динамо превосходило своего соперника, игравшего в меньшинстве. Но футболисты Депортиво тоже не отсиживались в обороне.

На 75-й минуте Яцик взял на себя инициативу и дальним ударом с угла штрафной попал прямо в дальнюю верхнюю девятку ворот – 2:2.

В конце поединка киевляне могли вырвать победу. Попов расстреливал владения испанцев, но голкипер и защитники помешали голу.

Футбольная фортуна

Все решалось в серии послематчевых пенальти, ведь овертаймов по регламенту не было.

Попов уверенно переиграл голкипера Депортиво. Игнатенко потянул второй удар соперника с 11 метров и вывел Динамо вперед. Однако в следующем пенальти неудачником стал лидер киевлян Диалло, пробивший в тот угол, куда устремился страж владений Депортиво.

Очень самоуверенно пробивали юноши. Овчаренко второй раз вывел киевский клуб. Игнатенко же снова стал обидчиком испанских футболистов.

Точку в матче поставил игрок Депортиво, который попал в каркас ворот киевлян – 2:3 победа "бело-синих".

Динамо выбило Депортиво из Юношеской лиги УЕФА.