Як Динамо вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги

Динамо U-19 доволі впевнено виступило на груповому етапі Юнацької ліги. Але мінімальна поразка в останньому матчі проти Бенфіки відкинула їх на друге місце. Відтак замість потрапляння до 1/8 фіналу, команді довелося грати стиковий матч.

Суперником було Депортіво, а сама гра відбувалася в Іспанії. Лише в серії пенальті Динамо вдалося перемогти, хоча українська команда більше, аніж тайм, грала у більшості.

Варте уваги Як голкіпер Динамо U-19 привіз курйозний гол у власні ворота, але став героєм матчу: відеоогляд

Завдяки цій перемозі Динамо вийшло до 1/8 фіналу.

Правила жеребкування

На цій стадії виступить 16 команд. Їх не будуть ділити на сіяних та несіяних під час жеребкування. Відтак в суперники киянам може потрапити будь-яка команда, за виключенням клубу, з якими вони грали на груповій стадії – в цьому випадку Бенфіка.

Всі стадії турніру складаються з одного матчу. Команда, кульку з назвою якої при жеребкуванні дістануть із чаші першою, грає вдома.

Потенційні суперники та дата жеребкування

Зальцбург, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Парі Сен-Жермен, Реал, Спортинг, Ювентус, АЗ, Атлетико, Боруссія (Дортмунд), Генк, Жиліна, Мідтьюлланд, Севілья.

Жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА відбудеться у понеділок, 14 лютого (початок о 13:00).

Під час жеребкування будуть визначені пари 1/8 фіналу та турнірна сітка аж до фіналу.

Дати матчів