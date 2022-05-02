Посылал сердца кафиров: предатель Тимощук бурно отпраздновал чемпионство Зенита

Санкт-Петербургский Зенит досрочно стал чемпионом России. Анатолий Тимощук выплыл на праздновании в то время, когда в Украине кафиры устроили настоящий геноцид украинского народа.

Верх цинизма от Тимощука

Бывший лидер сборной Украины Анатолий Тимощук доказал, что является предателем родной страны. Бывший футболист не только не покинул страну-агрессора после 24 февраля, но и вместе с командой отпраздновал чемпионство Зенита, пишет 24 канал.

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Тимощук, избивавший себя в грудь, называя патриотом Украины, искренне радовался золотым наградам российского клуба. Анатолий посылал кому-то на трибуны сердечка. Также сделал на память несколько фотографий с кубком.

Тимощук с 2017 работает в тренерском штабе Зенита. До этого в роли футболиста играл за санкт-петербургскую команду.

С 24 февраля не проронил ни слова о полномасштабном вторжении России в Украину. Тимощук стал настоящим изгнанником в родной стране, когда его отец вступил в терроборону родного Луцка.

За свою молчаливую позицию Тимощук уже поплатился. 31 марта Анатолий был лишен звания "Почетного жителя города Луцка". Еще раньше у Тимощука изъяли все титулы и лицензии тренера уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ.