Бронзова призерка Олімпійських ігор у 2016 році з художньої гімнастики Анна Різатдінова вирішила долучитись та підтримати людей, які хворіють на коронавірус. Спортсменка продасть на аукціоні стрічку з Олімпійських ігор і біографічну книгу, а виручені гроші підуть на благодійність.

Українська гімнастка Анна Різатдінова не пройшла осторонь українців, які хворіють на COVID-19. На своїй інстаграм-сторінці олімпійська призерка влаштувала благодійний аукціон. На нього Анна виставила одну з найцінніших речей, які залишились після Олімпіади-2016 – стрічку, з якою виступала у Ріо та здобула "бронзу". А також примірник власної книги із назвою "Мій роман зі спортом", пише 24 канал.

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Благодійність від призерки Олімпіади

За словами Анни, близько року їй знадобилось, щоб написати книгу про свій шлях у художній гімнастиці. У ній спортсменка розповідає про всі труднощі, які їй довелось пройти на шляху до бронзової нагороди.

Різатдінова зізнається, що автобіографія далась їй непросто. Тож з нагоди презентації книги широкому загалу гімнастка вирішила влаштувати благодійний аукціон.

У благодійності не може бути жодної мети, окрім мети допомогти. Аукціон книги – це тільки перший крок на шляху до створення власного благодійного фонду, який буде наповнюватися не лише завдяки внескам всіх охочих, але і з відсотків від кожного з моїх проєктів,

– сказала Анна.

"Мій роман зі спортом" – це історія, тривалістю в 17 років. Добре пам’ятаю момент, коли в останні дні підготовки до Олімпійських ігор лежала заплакана від виснаження. Тоді пообіцяла собі: коли все закінчиться – напишу книгу. Вона вийшла дуже відвертою. Я поділилася хвилюваннями та проблемами, що турбували мене протягом всієї спортивної кар’єри. Не менш цінною для мене є і стрічка. Я зберігаю всі предмети, з якими виступала в день фіналу, – обруч, м’яч, булаву, стрічку та костюми. Усе знаходиться в квартирі на видному місці. Водночас з цією стрічкою я досягла максимуму Тому буду щасливою, якщо ще якійсь гімнастці вона принесе успіх та олімпійську медаль", – зізналась призерка Олімпіади у Ріо.

До 17 грудня кожен охочий може спробувати поборотись за цінні речі Анни Різатдінової. Саме цього дня гімнастка у прямому ефірі в інстаграмі озвучить суму, яку передасть на благодійність.

Як заявила спортсменка, отримані від аукціону гроші підуть на купівлю кисневого концентрату для Київської міської клінічної лікарні №1 для лікування хворих на Covid-19.