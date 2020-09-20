Во время соревнований по триатлону в испанском городе Сантандер испанский спортсмен Диего Ментрида пожертвовал бронзовой медалью, чтобы ее получил его конкурент.

Тот сперва был впереди Ментриды, но за считанные метры до финиша случайно повернул не в ту сторону. Об этом сообщает El Mundo.

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На последних метрах гонки Ментрида обошел англичанина Джеймса Тигля, который допустил грубую ошибку и споткнулся. Однако Ментрида остановился прямо перед финишной чертой и пропустил Тигля.

На видео с места происшествия видно, как Тигль добегает до Ментриды, после чего мужчины жмут друг другу руки, и британский легкоатлет пересекает финиш третьим.

El triatleta madrileño Diego Méntrida dejó pasar a su rival cuando éste se equivocó de camino antes de la meta. Peleaban por el tercer puesto en el Triatlón de Santander, que ganó Gómez Noya https://t.co/ZCgxlZQIeL pic.twitter.com/b83zwDTAVX — EL MUNDO Deportes (@ElMundoDeportes) September 17, 2020

Позже организаторы триатлона присудили испанцу почетное третье место и денежное вознаграждение в размере 300 евро – такое же, как и Тиглю.

Поступок испанского легкоатлета высоко оценили как спортсмены, так и пользователи соцсетей. Победитель того забега Франциско Хавьер Гомес Нойя назвал жест Ментриды "лучшим в истории".