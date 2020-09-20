Вчинок дня: бігун зупинився перед фінішем і пропустив на п'єдестал суперника, який помилився
Під час змагань з тріатлону в іспанському місті Сантандер іспанський спортсмен Дієго Ментріда пожертвував бронзовою медаллю, аби її отримав його конкурент.
Той спершу був попереду Ментріди, але за лічені метри до фінішу випадково повернув не в той бік. Про це повідомляє El Mundo.
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На останніх метрах гонки Ментріда обійшов англійця Джеймса Тігла, який допустив грубу помилку і спіткнувся. Однак Ментріда зупинився прямо перед фінішній рисою і пропустив Тігла.
На відео з місця події видно, як Тігль добігає до Ментріди, після чого чоловіки тиснуть один одному руки, й британський легкоатлет перетинає фініш третім.
Пізніше організатори тріатлону присудили іспанцеві почесне третє місце й грошову винагороду в розмірі 300 євро – таку ж, як і Тиґлю.
Вчинок іспанського легкоатлета високо оцінили як інші спортсмени, так і користувачі соцмереж. Переможець того забігу Франциско Хав’єр Гомес Нойя назвав жест Ментріди "найкращим в історії".