Під час змагань з тріатлону в іспанському місті Сантандер іспанський спортсмен Дієго Ментріда пожертвував бронзовою медаллю, аби її отримав його конкурент.

Той спершу був попереду Ментріди, але за лічені метри до фінішу випадково повернув не в той бік. Про це повідомляє El Mundo.

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На останніх метрах гонки Ментріда обійшов англійця Джеймса Тігла, який допустив грубу помилку і спіткнувся. Однак Ментріда зупинився прямо перед фінішній рисою і пропустив Тігла.

На відео з місця події видно, як Тігль добігає до Ментріди, після чого чоловіки тиснуть один одному руки, й британський легкоатлет перетинає фініш третім.

El triatleta madrileño Diego Méntrida dejó pasar a su rival cuando éste se equivocó de camino antes de la meta. Peleaban por el tercer puesto en el Triatlón de Santander, que ganó Gómez Noya https://t.co/ZCgxlZQIeL pic.twitter.com/b83zwDTAVX — EL MUNDO Deportes (@ElMundoDeportes) September 17, 2020

Пізніше організатори тріатлону присудили іспанцеві почесне третє місце й грошову винагороду в розмірі 300 євро – таку ж, як і Тиґлю.

Вчинок іспанського легкоатлета високо оцінили як інші спортсмени, так і користувачі соцмереж. Переможець того забігу Франциско Хав’єр Гомес Нойя назвав жест Ментріди "найкращим в історії".