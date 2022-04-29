Яремчук: Некоторые футболисты Бенфики присоединились помочь

С первых дней полномасштабной войны Роман решил помогать украинцам, бежавшим от эпицентра боевых действий. Он рассказал о приюте для своих земляков в Лиссабоне.

К стати Яремчук рассказал, как помогал доставить бронежилеты в Чернигов

"Я сразу связался с людьми, которые помогают украинцам, которые приезжают сюда. Мы предоставили 40 детям детский садик на 4 месяца – то есть все украинские дети, приезжающие в Португалию, останавливаются в этом детском саду. У них есть все. Мы им купили кровати, заплатили полностью питание, заплатили зарплату учителям.

Также некоторые футболисты из Бенфики к этому приобщились. Но я не хочу называть фамилию. Я думаю, что они тоже этого не хотят. Я скажу, что их немного. Один футболист, кстати, играл в России. Я думаю, вы догадаетесь", – сказал Яремчук.

Сектор для украинцев

По словам футболиста, он довольно часто слышит на улице украинский язык, видит автомобили с украинскими номерами и сине-желтые ленты.

Очень многое. Я понимаю, что в Польше, Молдове, Румынии очень много наших, но в Португалии, когда я езжу на машине, вижу украинские номера и украинские ленты,

– отметил игрок.

"Очень многие говорят на украинском языке. На стадионе уже можно создать новый сектор для украинцев. Очень много украинцев", – добавил Роман.

Также Яремчук помогает и нашим ВСУ. Украинские легионеры в первые дни войны сформировали фонд помощи армии.