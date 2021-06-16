Постараемся победить, – Ярмоленко о следующем матче Евро-2020 с Северной Македонией

Сборная Украины готовится ко второму матчу на Евро-2020. Лидер Андрея Ярмоленко рассказал о подготовке команды к поединку против Северной Македонии

Ожидание от игры на Евро-2020

Украинская сборная продолжает готовиться к матчу и разбирать своего следующего соперника Северную Македонию. Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями перед предстоящим поединком.

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По словам Ярмоленко, команда вместе с тренерским штабом разобрала свою игру в первом матче чемпионата Европы-2020 против Нидерландов. В том поединке украинцы потерпели болезненное поражение со счетом 3:2, хотя были близки к мировой. Футболисты увидели свои ошибки, которые будут пытаться ликвидировать в следующих встречах. Игроки сборной Украины в хорошем настроении готовятся к поединку против македонцев.

На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить,

– сказал Ярмоленко.