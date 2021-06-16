Очікування від гри на Євро-2020

Українська збірна продовжує готуватись матчу та розбиратись свого наступного суперника Північну Македонію. Андрій Ярмоленко поділився очікування перед майбутнім поєдинком.

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За словами Ярмоленка, команда разом із тренерським штабом розібрала свою гру у першому матчі чемпіонату Європи-2020 проти Нідерландів. У тому поєдинку українці зазнали болючої поразки із рахунком 3:2, хоча були близькі до мирової. Футболісти побачили свої помилки, які намагатимуться ліквідувати у наступних зустрічах. Гравці збірної України у гарному настрої готуються до поєдинку проти македонців.

На таких турнірах слабких команд немає. Усі готуються до серйозної гри, до битви. Я думаю, що й македонці не вийдуть програвати. Ми будемо налаштовуватися на хороший бій, намагатимемося перемогти,

– сказав Ярмоленко.