Очікування від гри на Євро-2020
Українська збірна продовжує готуватись матчу та розбиратись свого наступного суперника Північну Македонію. Андрій Ярмоленко поділився очікування перед майбутнім поєдинком.
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За словами Ярмоленка, команда разом із тренерським штабом розібрала свою гру у першому матчі чемпіонату Європи-2020 проти Нідерландів. У тому поєдинку українці зазнали болючої поразки із рахунком 3:2, хоча були близькі до мирової. Футболісти побачили свої помилки, які намагатимуться ліквідувати у наступних зустрічах. Гравці збірної України у гарному настрої готуються до поєдинку проти македонців.
На таких турнірах слабких команд немає. Усі готуються до серйозної гри, до битви. Я думаю, що й македонці не вийдуть програвати. Ми будемо налаштовуватися на хороший бій, намагатимемося перемогти,
– сказав Ярмоленко.
- У першому протистоянні проти нідерландців саме Андрій Ярмоленко став автором першого голу України на Євро-2020. Вінгер вивів команду на поле із капітанською пов'язкою та на правах лідера повів збірну вперед.
- Гол допоміг українському легіонеру Вест Хема наздогнати нинішнього наставника збірної Андрія Шевченка за результативністю у "синьо-жовтій" футболці. Тепер в активі футболіста 41 гол у національній команді.