История любви Роналду и Родригес

Родригес в своем инстаграме поделилась роликом под названием Soy Georgina от Netflix. Ожидается, что звездный футболист Роналду появится в ленте и расскажет историю о том, как он влюбился в Джорджину.

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Soy Georgina – написала это то, что скрывается за обложками, рассказами и красными дорожками. Все серии выходят 27 января,
– написала возлюбленная Роналду в сети.

Видео Soy Georgina от Netflix

Что известно о семье футболиста

  • Пара вместе уже пять лет. Родригес и Роналду воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей Криштиану.
  • Ранее футболист и его возлюбленная сообщили, что ждут пополнения в семье. Впоследствии Роналду раскрыл секрет, что они ожидают двойню: девочку и мальчика.
  • Недавно Родригес снялась для новогодней обложки Cosmopolitan. Беременная знаменитость позировала в ярком красном платье с пайетками.