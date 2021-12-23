История любви Роналду и Родригес

Родригес в своем инстаграме поделилась роликом под названием Soy Georgina от Netflix. Ожидается, что звездный футболист Роналду появится в ленте и расскажет историю о том, как он влюбился в Джорджину.

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Soy Georgina – написала это то, что скрывается за обложками, рассказами и красными дорожками. Все серии выходят 27 января,

– написала возлюбленная Роналду в сети.

Видео Soy Georgina от Netflix

Что известно о семье футболиста