Посольство США в Украине похвасталось фотографией в новенькой форме сборной Украины по футболу

Украина получила немало поддержки в противостоянии с Россией в вопросе касательно формы футбольной сборной. Одними из тех, кто первым высказал такую поддержку, было Посольство США в Украине.

После того, как в России поднялся скандал из-за формы сборной Украины, на официальных аккаунтах американского посольства в соцсетях была опубликована фотография украинской формы с подписью "Нам нравится новая форма". А также использованы лозунги "Слава Украине!" и "Крым – это Украина".

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Посольство США в Украине после этого получило один из экземпляров формы с автографами игроков сборной Украины. Американским дипломатам досталась форма Александра Зинченко после матча с Кипром.

Но одной футболкой американцы не обошлись. Поэтому они купили себе еще футболок. И выложили фотографию в новой украинской форме.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть замечательно", – подписали фотографию американские дипломаты.

Ситуация с формой сборной Украины и скандальным поведением россиян