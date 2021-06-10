Після того, як в Росії піднявся скандал через форму збірної України, на офіційних акаунтах американського Посольства в соцмережах була опублікована фотографія української форми з підписом "Нам подобається нова форма". А також використані гасла "Слава Україні!" та "Крим – це Україна".
Детальніше Нова форма збірної України з картою Криму та скандальна реакція росіян: все, що відомо
Посольство США в Україні після цього отримало один з екземплярів форми з автографами гравців збірної України. Американським дипломатам дісталася форма Олександра Зінченка після матчу з Кіпром.
Але однією футболкою американці не обійшлися. Відтак вони купили собі ще футболок. І виклали фотографію в новій українській формі.
"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово", – підписали фотографію американські дипломати.
Ситуація з формою збірної України та скандальною поведінкою росіян
- Збірна України з футболу 6 червня представила нову форму для Євро-2020. На формі зображений контур України (включно з окупованим Кримом), а також два гасла – "Слава Україні!"" та "Героям слава!"
- Нова форма обурила росіян. І вони почали вимагати в УЄФА її заборонити. Спочатку УЄФА відмовила, але згодом таки під тиском російської сторони змінила своє рішення – гасло "Героям слава!" слід прибрати.
- Україна вирішила домовитися з УЄФА залишити форму так, як вона була створена до цього – з обома гаслами. Адже саме їх використовують вболівальники на трибунах під час матчів збірної України.
- Росія ж залишилася незадоволена рішенням УЄФА щодо того, що слід прибрати лише одне гасло. Адже окупований Крим і надалі залишатиметься на формі збірної України.