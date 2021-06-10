Після того, як в Росії піднявся скандал через форму збірної України, на офіційних акаунтах американського Посольства в соцмережах була опублікована фотографія української форми з підписом "Нам подобається нова форма". А також використані гасла "Слава Україні!" та "Крим – це Україна".

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Посольство США в Україні після цього отримало один з екземплярів форми з автографами гравців збірної України. Американським дипломатам дісталася форма Олександра Зінченка після матчу з Кіпром.

Але однією футболкою американці не обійшлися. Відтак вони купили собі ще футболок. І виклали фотографію в новій українській формі.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово", – підписали фотографію американські дипломати.

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