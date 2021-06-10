После того, как в России поднялся скандал из-за формы сборной Украины, на официальных аккаунтах американского посольства в соцсетях была опубликована фотография украинской формы с подписью "Нам нравится новая форма". А также использованы лозунги "Слава Украине!" и "Крым – это Украина".
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Посольство США в Украине после этого получило один из экземпляров формы с автографами игроков сборной Украины. Американским дипломатам досталась форма Александра Зинченко после матча с Кипром.
Но одной футболкой американцы не обошлись. Поэтому они купили себе еще футболок. И выложили фотографию в новой украинской форме.
"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть замечательно", – подписали фотографию американские дипломаты.
Ситуация с формой сборной Украины и скандальным поведением россиян
- Сборная Украины по футболу 6 июня представила новую форму для Евро-2020. На форме изображен контур Украины (включая оккупированный Крым), а также два лозунга – "Слава Украине!" и "Героям слава!"
- Новая форма возмутила россиян. И они потребовали от УЕФА ее запретить. Сначала УЕФА отказала, но впоследствии таки изменила свое решение под давлением российской стороны – лозунг "Героям слава!" следует убрать.
- Украина решила договориться с УЕФА оставить форму так, как она была создана до этого – с двумя лозунгами. Ведь именно их используют болельщики на трибунах во время матчей сборной Украины.
- Россия же осталась недовольна решением УЕФА относительно того, что следует убрать лишь один лозунг. Ведь оккупированный Крым и в дальнейшем будет оставаться на форме сборной Украины.