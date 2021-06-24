"Завжди раді", – написав Тиберг. І супроводив текст смішним мемом про збірну України з футболу, який вже став популярним у мережі.

Про що мовиться Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

"Завжди раді допомогти"

Наша команда – збірна України з футболу – вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонатів Європи.

Це сталося, утім, не тільки завдяки результатам матчів у групі (нагадаємо, у нас дві поразки й тільки одна перемога), а й за допомоги збірних інших країн.

Найбільше до здобутку українців доклалася збірна Швеції. Саме завдяки її перемозі над поляками ми потрапили у четвірку кращих команд Євро-2020, які посіли треті місця у групах.

Примітно, що саме зі Швецією ми зіграємо в 1/8 фіналу (це станеться 29 червня о 22:00 за Києвом).

З цього приводу цікавий твіт опублікував невдовзі після матчу своєї збірної посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. "Завжди раді допомогти", – написав він. І при цьому супроводив текст кумедним мемом.

"Допомогли" чи "зобов'язали" Зверніть увагу, що Тобіас Тиберг вжив англійське слово oblige. Його можна перекласти і як "допомогти", і як "зобов'язати". Можливо, дипломат у такий спосіб натякнув, що тепер наша збірна щось Швеції винна. Однак ми віримо, що у посла просто хороше почуття гумору, а збірна України у матчі зі Швецією покаже свій найкращий футбол і результат! До слова, про почуття гумору: нижче гляньте, як іронічно прокоментував пост Тиберга посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. "Польська посмішка", – написав він (з огляду на виліт збірної Польщі з Євро-2020).

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