Посочувствовал Шевченко, – Ребров об игре Дженоа
Источник:"Бомбардир"
Наставник Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал работу Андрея Шевченко в Дженоа. "Грифоны" стали первым клубом в карьере Шевченко в качестве тренера.
Дженоа: Не хватает качества игроков
Ребров отметил, что Шевченко проделал хорошую работу в сборной Украины и пользуется уважением в Италии благодаря карьере футболиста.
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"Андрей Николаевич сейчас работает у Дженоа, потому что он отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаемый в этой стране, плюс – что очень важно для тренера – он сделал хорошую работу как тренер национальной сборной, и ему поверили. Плюс он хорошо владеет итальянским", – сказал Ребров.
Украинский специалист отметил, что посмотрел несколько матчей Дженоа и посочувствовал Шевченко. В итальянском клубе много кадровых проблем.
Я посмотрел пару матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто,
– заявил Ребров.
Бывший партнер Шевченко по сборной Украины обратил внимание, что у Дженоа сейчас сложный календарь.
"Пока он играет с лидерами, очень трудно наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшение, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Пока не хватает команде качества игроков", – резюмировал Ребров.
Шевченко в Дженоа
- Андрей Шевченко возглавил Дженоа в ноябре 2021 года. Под руководством украинского тренера генуэзцы одержали только одну победу в матче Кубка Италии.
- В Серии А на счету "грифонов" две ничьи и 5 поражений. Команда рискует вылететь во второй дивизион.