Последняя надежда: украинец Захареев обеспечил себе медаль чемпионата мира по боксу
3 ноября 2021 , 07:32Читати новину українською
Источник:24 канал
19-летний украинский боксер Юрий Захареев победил в четвертьфинале проходящего в Сербии чемпионата мира по боксу. Украинец выступает в весовой категории до 71 килограмма.
В четвертьфинальном поединке Юрий раздельным решением судей победил представителя Казахстана Асланбека Шимбергенова.
К слову, Захареев первым среди украинцев пробился в четвертьфинал ЧМ-2021 по боксу.
Отметим, что до финального раунда была ничья, но в третьей 3-минутке украинец выглядел свежее и активнее шел в наступление.
Юрий Захареев / Фото Скриншот
Последний представитель Украины
- Захареев уже гарантировал себе как минимум "бронзу" чемпионата. В полуфинале украинец будет боксировать с Сарханом Алиевым из Азербайджана.
- Полуфинал с участием Захареева состоится 4 ноября.