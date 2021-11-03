В четвертьфинальном поединке Юрий раздельным решением судей победил представителя Казахстана Асланбека Шимбергенова.

К слову, Захареев первым среди украинцев пробился в четвертьфинал ЧМ-2021 по боксу.

Отметим, что до финального раунда была ничья, но в третьей 3-минутке украинец выглядел свежее и активнее шел в наступление.



Юрий Захареев / Фото Скриншот

Последний представитель Украины