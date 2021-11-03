В четвертьфинальном поединке Юрий раздельным решением судей победил представителя Казахстана Асланбека Шимбергенова.
К слову, Захареев первым среди украинцев пробился в четвертьфинал ЧМ-2021 по боксу.
Отметим, что до финального раунда была ничья, но в третьей 3-минутке украинец выглядел свежее и активнее шел в наступление.
Юрий Захареев / Фото Скриншот
Последний представитель Украины
- Захареев уже гарантировал себе как минимум "бронзу" чемпионата. В полуфинале украинец будет боксировать с Сарханом Алиевым из Азербайджана.
- Полуфинал с участием Захареева состоится 4 ноября.