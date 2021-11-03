У чвертьфінальному поєдинку Юрій роздільним рішенням суддів переміг представника Казахстану Асланбека Шимбергенова.
До слова Захарєєв першим серед українців пробився у чвертьфінал ЧС-2021 з боксу
Зазначимо, що до фінального раунду була нічия, але у третій 3-хвилинці українець виглядав свіжішим та активніше йшов у наступ.
Юрій Захарєєв / Фото Скриншот
Останній представник України
- Захарєєв уже гарантував собі як мінімум "бронзу" чемпіонату. У півфіналі українець боксуватиме із Сарханом Алієвим із Азербайджану.
- Півфінал за участю Захарєєва відбудеться 4 листопада.