У чвертьфінальному поєдинку Юрій роздільним рішенням суддів переміг представника Казахстану Асланбека Шимбергенова.

До слова Захарєєв першим серед українців пробився у чвертьфінал ЧС-2021 з боксу

Зазначимо, що до фінального раунду була нічия, але у третій 3-хвилинці українець виглядав свіжішим та активніше йшов у наступ.



Юрій Захарєєв / Фото Скриншот

Останній представник України