Французский пилот Haas Ромен Грожан объявил, что покинет команду Формулы-1 по окончании нынешнего сезона.

По словам Грожана в фейсбуке, он был с командой Haas с первого дня, и за пять лет, в течение которых были взлеты и падения, пилот набрал 110 очков в 92 гонках, но это путешествие стоило того.

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"Последняя глава закончена, книга завершена. Надеюсь, что также помог людям в команде стать лучше. Это, наверное, моя самая большая гордость. Больше, чем одна из безумных первых гонок в 2016 году или 4 место место на Гран-при Австрии в 2018 году . Я желаю команде всего наилучшего в будущем", – написал Грожан.

Место Грожана в Haas с высокой вероятностью займет Никита Мазепин – ожидается, что об этом объявят уже в ближайший уик-энд в Портимане. Нынешний напарник Ромена Кевин Магнуссен тоже вряд ли останется в команде на будущий сезон.

Что известно о карьере Грожана

Грожан пришел в Haas перед дебютным сезоном команды в 2016 году. Его лучшим результатом в составе Haas стало пятое место в Кубке конструкторов сезона-2018. Два последних года результаты коллектива ощутимо снизились, в этом сезоне Ромен заработал всего два очка.

Шансы 34-летнего пилота остаться в Формуле-1 небольшие, учитывая отсутствие серьезных спонсоров. В последнее время француз не скрывал интереса к новому проекту Peugeot в гонках на выносливость, который стартует в 2022-м.